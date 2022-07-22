Курганские школьники – среди победителей «Большой перемены»

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов завершился в «Артеке». 300 российских школьников стали победителями, среди них два представителя Курганской области.

20 июля в Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная Церемония закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и участников международного трека конкурса. Участниками финала стали более 600 школьников со всей России, набравших наибольшее количество баллов по итогам первых трёх этапов конкурса. В числе финалистов оказались зауральцы: Татьяна Коробейникова из Варгашинской школы №1 и Михаил Мальцев из курганской гимназии №32. Ребятам предстояло пройти конкурсные испытания и сразиться за победу, что у них прекрасно получилось!

«Я стал победителем в конкурсе «Большая перемена» для 5-7 классов! Эмоции очень сильные. В процессе финала мы решали кейсы. Я получил отличие «генератор идей». Думаю, что всем ребятам всё очень понравилось, и все получили яркие эмоции! На Артек-Арене у нас была встреча с Президентом нашей страны Владимиром Путиным. Он отметил множество возможностей, которые даёт «Большая перемена» для того, чтобы понять и раскрыть свои сильные стороны, и пожелал победителям конкурса интересной поездки по стране», — рассказывает Михаил Мальцев.

300 победителей конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов получают в качестве приза – путешествие, они проедут на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

«Я очень рада, что победила в «Большой перемене»! Для меня это был шквал позитивных эмоций, ураган улыбок и тайфун счастья. Множество встреч и мастер-классов, невероятное живое общение с вдохновителями и мастерами своего дела и, конечно, видеоконференция с Владимиром Путиным! Побывать в Артеке и победить было моей мечтой. Хочу пожелать всем ребятам: участвуйте, верьте в свои силы и побеждайте!», — делится эмоциями Татьяна Коробейникова.

По информации сайта Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru.

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