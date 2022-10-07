Курганские школьники станут авторами мультфильма

В стенах библиотеки им. Л. Куликова стартовал новый проект «Мульттерапия», автором которого выступило Курганское отделение ПАО «Сбербанк России». Проект поддержали производственная компания «МобиДик», благотворительный фонд «Вместе с нами» и Дом детского творчества «Радуга».

В течение трех месяцев дети из коррекционной школы Кургана будут работать над созданием мультфильма: создавать декорации, изготавливать кукол-героев, озвучивать персонажей мультика. С юными участниками будут заниматься преподаватели по развитию речи,мелкой моторике.

За технологический процесс съёмки будет отвечать руководитель мульт-студии детского сада №109 «Журавушка» Екатерина Колегова.

Завершится проект к Новому году - ребята снимут интересный, яркий мультфильм и приобретут новые знания и навыки.

В Молодёжном бункере библиотеки имени Куликова уже прошла первая встреча: дети вместе с родителями сделали панно «Подкова» из сухоцветов. Так они «зарядили» проект удачей.

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