Курганские школьники учатся искусству каллиграфии и создают рукописные книги

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени Югова начала работу «Школа нарядного письма». Первые ученики – второклассники и четвероклассники курганской школы №42. Ребята будут писать настоящими пером и чернилами, научатся выводить буквы специальным каллиграфическим почерком. Также дети попробуют изготовить бумагу своими руками и расскажут на ней историю своих семей.

Юговка реализует проект «Школа нарядного письма» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Научиться искусству каллиграфии в Юговке может любой желающий. В библиотеке работает уникальный мастер-класс «Русская вязь», на котором каждый сможет почувствовать себя писарем и научится выводить буквы древнерусским шрифтом «Русская вязь». Мастер-класс – по Пушкинской карте.

Кроме того, специалисты Юговки расскажут историю каллиграфии и раскроют секреты старославянской письменности, где каждая буква имела своё ассоциативное обозначение и выглядела замысловато и нарядно. Ведь в каллиграфии каждый буквенный символ – это произведение искусства. Участники мастер-класса попробуют выводить слова и целые фразы традиционным русским уставом. А это не так-то просто: требуется внимательность, усидчивость и максимум аккуратности.

Фото с официальной страницы Курганской областной научной библиотеки им. А.К. Югова в социальной сети «ВКонтакте».

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