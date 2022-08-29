Курганские школьники установили памятник пограничникам

Сегодня, 29 августа, на территории Средней общеобразовательной школы №5 города Кургана открыли памятник пограничникам. Он имеет форму пограничного знака. Торжественную церемонию открытия посетил обозреватель «Нового мира».

- В любой войне, включая Великую Отечественную, первый удар на себя принимают пограничники. Они же совершают первые подвиги народа, который подвергается военной агрессии, - объяснил нашему изданию директор школы Сергей Корнев.

Пограничный знак установлен в начале Аллеи памяти. Ее протяженность составляет 117 метров, для преодоления которых необходимо сделать примерно 141 шаг. Основатели аллеи – учителя истории, обществознания и руководители школьного музея – сделали это сознательно. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, то есть на каждые 10 дней приходится один шаг.

- На аллее отмечены основные даты Великой Отечественной, чтобы каждый человек, проходя по ней, мог воскресить в своей памяти эти события и беспримерный подвиг нашего великого народа, - сообщил «Новому миру» Сергей Корнев.

В церемонии открытия памятника приняли участие действующие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также ветераны пограничной службы. Председатель Общественной организации «Пограничники Зауралья», полковник запаса Владимир Чебыкин подчеркнул: если народ забудет свою историю, у него не будет будущего.

- Нынешние события на Украине подтверждают это правило. Поэтому мы должны открывать такие памятники, чтобы люди и особенно подрастающие поколения помнили историю. А она у русского народа героическая. Победа будет за нами! – уверенно заявил председатель Общественной организации «Пограничники Зауралья».

Николай Волков.

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