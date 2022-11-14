Курганские школьники узнали, как работают учителя, сварщики и кондитеры

Проект «Билет в будущее» реализуется в Курганской области. Школьники со всего региона попробовали себя в разных профессиях.

Как сообщили департменте образования, в Шадринском политехническом колледже школьники познакомились со следующими профессиями: слесарь по ремонту автомобилей, рихтовщик кузовов, мастер общестроительных работ, повар-кондитер, программист и сварщик. А в Мишкинском профессиональном педагогическом колледже ребята узнали особенности профессий воспитатель, педагог и социальный работник.Также профпробы по педагогическим специальностям прошли в Курганском педагогическом колледже. На профессиональных пробах в Курганском государственном колледже школьники попробовали себя в роли архитектора, геодезиста, ландшафтного дизайнера, автомеханика, ветеринара, электромонтажёра, мастера отделочных строительных и декоративных работ.

Каждый из участников рад возможности поближе узнать о профессиях, которые им интересны. Конечно, сейчас определяется их дальнейшее будущее. А значит, с выбором торопиться нельзя. Уверены, старшеклассники примут правильное решение. А «Билет в будущее» им в этом поможет.

Фото предоставлено Департаментом образования и науки Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.