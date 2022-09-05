Курганские школьники узнали о работе спецслужб

На базе Городского центра патриотического воспитания «Звезда» 3 сентября прошла памятная акция. Ученики шестых-восьмых классов курганских школ приняли участие в построении. Также общественные патриотические объединения региона организовали выставочно-демонстрационные площадки, где вниманию ребят были представлены специализированная техника, экипировка различных служб и образцы вооружения.

Представители патриотических объединений и правоохранительных органов рассказали школьникам о трагических событиях в Беслане, в память о которых и учреждён День солидарности борьбы с терроризмом, о задачах специальных служб. Дети смогли пообщаться со служебными собаками, рассмотреть ближе автоматы и другое вооружение. Не только мальчики, но и девочки заинтересовались деятельностью спецслужб. Возможно, после мероприятия кто-то из детей определился со своим будущим. Действительно, в представителях правоохранительных органов чувствуется мощь – это подтвердили восторженные взгляды школьников.

Мероприятие организовали Региональный центр патриотического воспитания и департамент образования и науки Курганской области.

Информация предоставлена пресс-службой Правительства Курганской области. Фото департамента образования и науки Курганской области

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