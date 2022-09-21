Курганские школьники вложили всю душу и любовь в письма солдатам

В курганской школе №22 в очередной раз прошла патриотическая акция «Письмо солдату». Адресаты этих писем — участники спецоперации в Донбассе.

«Мы подошли к этому моменту точечно, то есть переговорили с родителями детей, в первую очередь. В основном это дети наших выпускников. Конечно, спрашивали у самих детей, есть ли у них желание. И отклик нашли. Приходят маленькие девочки, говорят: мы с мамой шли, обсуждали, что могли бы нарисовать, как бы мы могли поддержать человека, чтобы у него было хорошее настроение, чтобы он чувствовал, что мы здесь тоже за него болеем, радуемся и ждем», - рассказала директор школы №22 Эльвира Гончар.

Ученики младших классов старательно передавали свои пожелания рисунками, изображая символы, понятные каждому россиянину. Для этого они принесли целый художественный арсенал — полные пеналы цветных карандашей. Маленькая Тася Ульянова, ученица 2А класса, нарисовала и написала свое письмо одной из первых, уже почти собралась домой, но задержалась с просьбой написать и нарисовать еще одно. Конечно же, такая возможность ей была предоставлена.

«Я нарисовала свою ладошку в виде Российского флага, еще нарисовала поле ромашек с буквой Z, нарисовала победный салют. И потом написала: «Солдат! Возвращайся на Родину с Победой!». Придумать это мне помогала моя бабушка. Я думаю, что мое письмо получит хороший солдат», - призналась юная любительница рисования.

Письма писали ученики всех классов, с 1-го по 11-й. Ученица 7В Алиссия Куликов подготовилась серьезно, ее письмо оказалось самым пухлым, ведь помимо обращения к неизвестному солдату, она написала стихотворение собственного сочинения: «Я написала о том, что я очень поддерживаю солдат и очень горжусь тем, что этот солдат пошел в армию, а не стал «косить», как некоторые, я очень его поддерживаю и желаю ему победы. Если будет еще такая акция, то я непременно буду писать. А еще я написала ему стихотворение.

Родина зовет нас снова в бой,

На Украину, за Россию, за Победу мы горой!

Очистить от нацистов осталось ДНР,

Ведь мы освободили от них ЛДНР!

Друзья, мы все должны объединится,

Славянам за свободу вновь предстоит сразиться!

Нацистам победить мы не дадим,

Да и других славян от грязи защитим!

Родина зовет нас снова в бой,

Прочь нацистов, за Россию, за Свободу мы горой!»

Эти искренние детские письма будут доставлены участникам спецоперации в ближайшее время.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.