Курганские школьники воплощают мечты в реальность

Кира с самого раннего детства окружена животными. Например, второй собакой, которую дрессировала девушка, стал шпиц. «Меня это очень затянуло и мне предложили заняться с ним цирковой дрессировкой и выступать перед детьми. А уже после мы завели среднеазиатскую овчарку и тогда с ней я пошла в школу юного хендлера в клуб "Созвездие чемпионов"» - поделилась Кира. Собаки понимают будто с полуслова, слушаются. Возникает ощущение, что Кира знает какой-то секрет в общении с животными. Наша редакция поинтересовалась, в чём он заключается, и получила ответ: «Самое главное хорошо относиться к ним, они все чувствуют. Вообще секрета нет, просто хорошее настроение, много лакомства, похвала при хорошей работе и игры в свободное время. Собака понимает, что ты хороший человек, и ей становится интересно и приятно работать с человеком». Но хендлер – это, скорее, хобби, чем профессия. Так кем же девушка станет, когда вырастет?

Но тут Кире на помощь пришёл тот самый проект «Билет в будущее», о котором мы уже рассказывали. Девушка поделилась впечатлениями: « В этом проекте я участвовала от своей Гимназии №32 по предложению классного руководителя. У меня был выбор между кинологом и ветеринаром. Проект помог мне лучше узнать свои способности. Я очень хочу стать ветеринаром-репродуктологом, поэтому планирую поступать сначала в Курганский государственный колледж, а потом – в вуз».

Девушка выбрала именно это направление, потому что очень хочет помогать животным, так как с детства растёт среди них. Ветеринария также очень востребована в нашем современном мире, многие заводят домашних животных.

Кира отметила, что не устаёт при работе с питомцами. Также будущий ветеринар упомянула, что при общении с животными у неё исчезают усталость, слабость и раздражённость, что не может не радовать.

Ещё немного – и мечта будет реализована. Осталось дождаться зачисления в колледж и начать уже наслаждаться любимым делом.

Напомним, реализацией профориентационного проекта «Билет в будущее» занимается Фонд Гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения России в рамках проекта «Образование». Превратить хобби в профессию может любой школьник 6-11 классов. Для участия в проекте необходимо пройти тестирование, профпробы и в конце сделать осознанный выбор. С сентября открываются новые программы, поэтому желающие получат ещё больше возможностей.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Киры Рау

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