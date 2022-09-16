Курганские школьники вышли на дороги, обвязавшись подушками

Днём 15 сентября водители наблюдали диковинную картину — на пешеходных переходах им преграждали дорогу молодые люди, обвязанные подушками, и девушки с плакатами. Нет, это совсем не радикальная акция, а мероприятие ГИБДД, направленное на безопасность движения.

«Это необычная акция под названием «У пешеходов нет подушки безопасности». На территории Курганской области каждый третий наезд на пешеходов совершён именно на пешеходных переходах. Водитель при чрезвычайных ситуациях, при ДТП защищён корпусом транспортного средства, у него имеются и дополнительные средства защиты — ремень и подушка безопасности. Пешеход, находящийся на дороге, не защищён. А пешеходы — это очень большая категория участников движения. И водитель является пешеходом, когда выходит из машины. А пешеходный переход — это то место, где пешеходу можно находиться на проезжей части. Сегодня нашими помощниками являются подростки — юные инспекторы дорожного движения, которые таким нестандартным образом, с плакатами и подушками, хотят обратить внимание водителей на свою безопасность», - разъяснила старший инспектор УГИБДД МВД России по Курганской области Марина Кондратьева.

Печальная статистика такова: в этом году семеро человек погибли. Ещё 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Всего совершенно 28 наездов на пеших участников дорожного движения именно на пешеходных переходах.

Помимо этого, на оборотной стороне листовок с призывом к безопасности любой пешеход мог оставить своё обращение к водителям. Эти листовки затем вручались непосредственно самим водителям.

«Эта акция проводится для того, чтобы водители обратили внимание на пешеходов и были осторожнее. Я решила принять участие в этой акции, чтобы больше не страдали ни дети, ни водители, чтобы все было прекрасно на дорогах», - поделилась ученица седьмого класса гимназии №19 Диана Тюленина.

А вот юный инспектор дорожного движения, ученик 10 класса этой же гимназии Илья Фаберский и вовсе знает ПДД с шести лет: «Мы участвуем в мероприятии, посвящённом тому, чтобы пешеходы обращали внимание на то, где они переходят дорожную часть, как они это делают, дожидают ли полной остановки машин, а также обращаемся к водителям, чтобы они останавливались перед пешеходными переходами, пропускали пешеходов и были предельно внимательны. Я сам сталкивался с ситуациями, когда водители по какой-то причине ещё на красный свет набирали скорость».

К мероприятию присоединились и сотрудники областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, ведь за безопасные дороги они также в ответе. «С 2019 года нашим департаментом совместно Управлением ГИБДД по Курганской области проводятся мероприятия, направленные на снижение травматизма и аварийности на дорогах. В рамках проводимых ремонтов на дорожной сети города Кургана и села Кетово проводятся мероприятия не только по ремонту покрытия проезжей части и тротуаров, но и мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, оборудования дорог техническими средствами организации дорожного движения - это светофорные объекты, искусственные дорожные неровности, нанесение разметки», - рассказала заместитель начальника управления автомобильных дорог Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Елена Максимова.

Необычную акцию можно было наблюдать в курганских микрорайонах Заозерный и Энергетики, а также на нерегулируемом пешеходном переходе у Детского парка.

Василий Малухин. Фото автора.

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