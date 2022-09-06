Курганские школьники вышли в полуфинал «Большой перемены»

Полуфиналы для старшеклассников и студентов среднего профтехобразования проходят очно для всех федеральных округов России: в Москве, Ярославле, Анапе, Владивостоке, Саранске, Казани, Ханты-Мансийске, Красноярске – с 9 августа по 25 сентября 2022 года. В ходе полуфинальных игр школьники решают –case-задания от ведущих российских компаний и вузов, участвуют в мотивационных встречах и даже защищают проекты. Участников ждут мастер-классы и другие игры.

С 1 по 4 сентября полуфинал конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов проходил в Ярославской области, Курганскую область смогла представить ученица курганской гимназии №31 Алина Зулкарнаева. Ещё один полуфинал (финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века») пройдёт с 5 по 10 сентября в Казани, в нём может принять участие Екатерина Варлакова из школы №24.

По итогам всех полуфиналов хотят определить по 1 500 финалистов среди старшеклассников и студентов СПО. Решающий этап конкурса для них пройдёт в ноябре.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru

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