Курганские школьники за два месяца примерят на себя около 50 различных специальностей

С юношами и девушками –участниками проекта «Билет в будущее» - занимаются педагоги – навигаторы. Тестирование ребята проходят на сайте в своем личном кабинете.

«По итогам онлайн-диагностики подростки начинают понимать, какие ориентиры при выборе профессии актуальны для них, насколько они готовы к выбору профессии, какие у них склонности, интересы, способности, личностные черты. И в результате делают выводы: какие профессиональные направления лучше выбирать и что стоит развивать, чтобы стать настоящим профессионалом», - рассказывают педагоги.

В ходе тестирования школьникам надо ответить на три комплекса вопросов: «Почему я выбираю профессию», «Как я выбираю» и «Что я выбираю». Все они разделены на возрастные группы. Это 6-7, 8-9 и 10-11 классы.Тесты разработали ученые из МГУ им. М.В.Ломоносова. Результаты прохождения тестов сохранятся в личном кабинете школьника, проанализировать их поможет педагог-навигатор. Взрослые специалисты порекомендуют ребятам, в каких профессиональных пробах им стоит участвовать и на чем сконцентрировать внимание.

«Для меня проект «Билет в будущее» очень интересный. Я получила полезную информацию. Всё было очень информативно и увлекательно. В дальнейшем хотелось продолжить участие в таких проектах, которые помогут с выбором профессии», - поделилась впечатлением ученица седьмого класса школы №9 города Кургана Виктория Ковалёва.

Первые профессиональные пробыдля школьников стартуют уже 21 октября в Курганском техникуме сервиса и технологий. Там ребятам предложатлично познакомиться с профессиями «Администратор отеля», «Бариста», «Логист», «Повар-кондитер», «Предприниматель малого бизнеса». Всего же в рамках проекта «Билет в будущее» курганские школьники за октябрь – ноябрь смогут примерить на себя порядка полусотни различных специальностей.

Фото Николая Пушилина.

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