Курганские снегоболотоходы проходят этап научных исследований

Предприятие «Вездеходы «Бурлак» реализует научный проект под эгидой Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Этот проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов «Бурлак», работающих в экстремальных климатических условиях Арктической зоны РФ.

Основными научными партнерами проекта выступают Институт Машиноведения УрО РАН и Курганский госуниверситет. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап направлен на проведение научно-исследовательских работ совместно с ИМАШ УрО РАН. Его планируют завершить до конца 2022 года.

На втором этапе предусмотрены опытно-конструкторские и внедренческие работы с привлечением Курганского госуниверситета и сотрудников ИМАШ УрО РАН, проводивших НИР.

На основании полученных результатов после проведенных научных исследований будет сформировано направление опытно-конструкторских работ. Участие предприятия «Вездеходы «Бурлак» в программах УМНОЦ позволит привлечь высококвалифицированных научных сотрудников и опытных специалистов к решению практических задач, возникающих при производстве вездеходов, отметили в КГУ.

В рамках реализации проекта планируется проведение работ, основанных на новейших разработках и достижениях отечественного транспортного машиностроения и активно развивающегося импортозамещающего производства. Это поможет поиску инновационных конструкторских и технологических решений, а также их широкому применению предприятием.

В результате можно будет более эффективно решать как существующие, так и возникающие проблемы эксплуатации выпускаемых вездеходов в экстремальных арктических условиях – при температурах -60 С и ниже.

Как рассказали представители предприятия, вездеход может использоваться для разных работ — от перевозки людей и грузов до геологоразведки. Всего на данный момент сертифицировано 13 модификаций вездехода. Среди них вездеход с КМУ, буровой установкой, мастерской, автовышкой, противопожарным и медицинским модулями. На Южном полюсе 7 вездеходов задействованы в работах по строительству новой антарктической станции «Восток».

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

Фото Николая Пушилина.

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