Курганские сотрудники Росгвардии сдали кровь

Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии в очередной раз посетили областную станцию переливания крови, приняв участие в безвозмездной сдаче донорской крови и её компонентов для медицинских учреждений региона.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что ведомственная акция «От сердца к сердцу» проходит в области не первый год.«Личный состав подразделений Росгвардии активно участвует в данных мероприятиях, осознавая важность и значимость донорского движения. Сдавая кровь, мы помогаем спасти жизни», - подчеркнул капитан Руслан Шехватов.

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