Курганские спасатели доказали, что готовы к ликвидации последствий ЧС природного характера

Курганская область приняла участие во Всероссийских командно-штабных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Первый день командно-штабных учений был посвящен штабной работе – приведению в готовность всех подразделений системы РСЧС в муниципалитетах, субъектах и на федеральном уровне; организации работы комиссий по ЧС, постоянно действующих оперативных штабов, оперативных групп, сбору личного состава оперативных служб и управленческого аппарата.

Также в этот день состоялся смотр готовности сил и средств, привлекаемых во время прохождения паводка, а также практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанной с условным паводком на территории села Глядянского Притобольного муниципального округа Курганской области. Это, в первую очередь, проведение мониторинга сложившейся обстановки, информирование граждан, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах, откачка воды из зоны затопления с применением погружных насосов пожарного автомобиля насосно-рукавного комбинированного (ПАНРК), отработка вопросов оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС и другие мероприятия, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка.

В заключительный день командно-штабных учений,16 марта, на территории Курганской области ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с крупным природным пожаром, угрожающим микрорайонам Радужный и Чистое поле города Кургана.

В ходе данного этапа учений были проведены практические мероприятия по оповещению и информированию населения о складывающейся оперативной обстановке и принимаемых мерах; направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Курганской области к месту возникновения условной ЧС, в том числе аэромобильная группировка и мобильные группы пожаротушения Главного управления; проведена разведка района пожара и дальнейший мониторинг складывающейся обстановки с использованием беспилотных авиационных систем областного чрезвычайного ведомства; организована работа на подвижном пункте управления в зоне условной ЧС. Кроме того были отработаны вопросы жизнеобеспечения, а также оказание населению необходимой психологической помощи в пунктах временного размещения.

К ликвидации условной ЧС привлекалась группировка РСЧС: 444 человека и 131 единица техники.

Также в рамках учений на территории Курганского лесопожарного центра прошел смотр готовности группировки сил и средств, которые могут быть привлечены к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров.

Всего на тушение лесных пожаров на территории Курганской области в 2023 году предусмотрено привлечение 4508 человек и 1173 единиц техники.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области.

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