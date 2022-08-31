Курганские спасатели смогли предотвратить гибель 47 человек

В Курганской области в 4 раза выросло количество протоколов об административном правонарушении за купание в запрещенных местах. Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления МЧС России по нашему региону, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- Если в прошлом году в Курганской области было составлено всего 11 таких протоколов, то в текущем году – уже 47. Это стало результатом планомерной и кропотливой работы региональных и муниципальных властей по пресечению купания в местах, не предназначенных для этого, - уточнил собеседник нашего издания.

По мнению Юрия Землянского, 47 протоколов – это 47 спасенных жизней. На не открытых официально пляжах купаться категорически нельзя. И печальная статистика только подтверждает это правило: из 18 человек, погибших в этом году на водоемах, 13 человек, или 72%, утонули именно на «диких» пляжах.

- Мы знаем места отдыха людей и наиболее популярные места рыбной ловли. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно патрулируют их, причем не только на реке Тобол, но и на других водоемах, - предостерег Юрий Землянский любителей испытать русское «авось», надеющихся, что их купание в несанкционированных местах никто не заметит.

Николай Волков.

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