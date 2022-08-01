Курганские спортсмены завоевали медали на международных спортивных играх «Дети Азии»

В понедельник, 1 августа, на Играх «Дети Азии» 2022 во Владивостоке продолжился турнир по спортивной борьбе. На ковер вышли девушки. Представительницы разыграли семь комплектов наград.

В вольной борьбе среди девушек боролись около 30-ти спортсменок из десяти команд. Медали распределили в весовых категориях до 33, 39, 46, 50, 54, 62 и 66 килограммов.

В весовой категории до 39 кг бронзовой призеркой владивостокских Игр «Дети Азии» стала воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Вероника Подкорытова

Ещё одно «серебро» Международных спортивных игр «Дети Азии» принесла Ахматханова Аминат.

«Тхэквондистка государственного бюджетого учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» № 1 Ахматханова Аминат в составе сборной команды Уральского федерального округа заняла 2 место в состязаниях по тхэквондо ВТФ», - сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области Российской Федерации.

Фото пресс-службы управления УФКиС.

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