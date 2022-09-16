Курганские старшеклассники примут участие в олимпиаде «Софиум»

Для учащихся 10-х и 11-х классов школ Курганской области пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса – «Софиум». Соответствующе решение приняла Избирательная комиссия региона.

Олимпиада будет проходить в двух категориях: для учеников 10-х и 11-х классов. Школьный этап интеллектуального состязания состоится не позднее 20 октября. Его победители получат право принять участие в муниципальном этапе олимпиады, который будет проведен с 24 октября по 3 ноября. Ребятам предстоит решить 20 тестовых заданий, пять ситуационных задач, а также написать эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Региональный этап олимпиады будет проведен в период с 14 по 18 ноября, его участниками станут победители муниципального тура интеллектуального состязания. К участию в нем также допускаются победители и призеры викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «Право» и «Обществознание» среди учащихся 10-х и 11-х классов.

Региональный этап олимпиады будет организован в два тура. Ребята, набравшие наибольшее число баллов по итогам первого тура регионального этапа олимпиады, могут принять участие во втором туре интеллектуального состязания, который будет представлять собой электронное тестирование на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России. Его победителям будет предоставлено право представить Курганскую область во Всероссийском этапе олимпиады «Софиум», который состоится в Москве.

Фото Николая Волкова.

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