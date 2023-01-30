Курганские старшеклассники продемонстрируют знания о Сталинградской битве и истории родного края

В Юговке 2 февраля стартуют интеллектуальные состязания в честь 80-летия Сталинградской битвы и 80-летия со дня образования Курганской области.

На историко-краеведческийбрейн-ринг выйдут команды старшеклассников курганских школ. Познавательный интерактив для них подготовили сотрудники регионального центра Президентской библиотеки и областного Управления Росгвардии.

В ходе интеллектуальной игры ребята должны будут продемонстрировать свои знания об одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны, а также о героях-зауральцах, принявших в нём участие. Кроме того, известные в регионе учёные-историки, преподаватели Курганского государственного университета в видеоформате зададут школьникам вопросы по истории края, уточнили в библиотеке Югова.

Добавим, что при подготовке заданий организаторы использовали материалы из фондов Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова, сайта «Память Зауралья» и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Наградами для победителей игры станут кубки и медали. Все участники получат сертификаты.

Состязания начнутся в 14:00 часов. Приходите поддержать свою команду и узнать интересные факты из истории нашей страны!

Фото с сайта freepik.com

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