Курганские старшекурсники до 70% времени проводят на практике

Курганские промышленники могут участвовать в процессе подготовки кадров для своих предприятий. Об этом, выступая сегодня на общем собрании членов регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», заявил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

- В нашем регионе действует государственная программа «Кадры под ключ». По ней работодатели могут входить в наблюдательный и попечительский советы колледжей, техникумов и университетов. Вы вправе проводить аттестацию преподавателей, корректировать учебные программы, брать учащихся и студентов на практику на свои предприятия, направлять в вузы и ссузы для преподавания своих мастеров. Конечная цель программы – добиться того, чтобы на ваши предприятия поступали молодые рабочие и специалисты, «заточенные» под конкретные потребности вашего производства, кадры, которые не нужно переучивать, - обратился к промышленникам Андрей Кочеров.

Кроме того, в техникумах и колледжах Курганской области изменена система производственной практики. Начиная с нынешнего учебного года, студенты выпускных курсов до 70% времени проводят на предприятиях.

- Молодой человек 4 дня работает и получает за это зарплату. Остальные 2 дня он сидит за партой и продолжает получать знания. Это позволило привлечь на заводы достаточно большое количество новых сотрудников. В основном этот механизм пока распространяется на наши оборонные предприятия. Ребят там принимают, как в семью, - закрепляют за ними наставников, помогают отточить рабочие навыки, - раскрыл суть директор областного департамента образования и науки.

По словам Андрея Кочерова, конечно, есть студенты, которые не горят желанием трудиться. Но основная часть, подавляющее большинство всё же хочет работать и честно зарабатывать деньги. Тем более что на оборонных предприятиях сейчас платят достойно. Например, на «Курганприборе» заработок может доходить до 80 тыс. рублей в месяц – суммы, еще недавно в нашем регионе, казалось бы, немыслимой.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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