Курганские столяры научились «оживлять» древесину

Слава об этом курганском предприятии идет по всей России. Здесь научились «оживлять» древесину. Делать из нее если не Пиноккио, то что-то очень теплое, при взгляде на которое радуется глаз, и сразу становится уютно. Это под силу только настоящим мастерам. Или «Даниле-мастеру», как прозвали предприятие впечатленные клиенты.

А началось всё еще в прошлом веке. Прадед героя нашего рассказа Фирс Иосифович Новгородов слыл в округе первым плотником.

- У него была артель. Строили дома, мосты, выполняли самые разные столярные работы. В 1941 году прадедушка ушел на фронт. Отдал жизнь на нашу с вами Родину. Деду Владимиру Фирсовичу тогда было всего 4 года, и он не запомнил отца. Но повзрослев, тоже связал свою жизнь со столярным делом – видимо, это в крови у мужчин нашего рода, - рассказал «Новому миру» нынешний руководитель предприятия Данила Новгородов.

Его отцу Владимиру Владимировичу также передалась любовь к древесине. В 2003 году тот открыл в Кургане небольшой столярный цех. А позднее, отслужив в армии, к семейному бизнесу примкнул и сам Данила.

Сейчас на предприятии семь работников. Данила, три мастера и три ученика-подмастерья. Сами пилят, сверлят, вырезают. Сами красят и лакируют. Сами собирают и монтируют на объекте заказчика. В общем, делают «под ключ».

- Мы выпускаем практически любые изделия из древесины – мебель, двери, лестницы, деревянные интерьеры. Раньше основная масса потребителей хотела что-нибудь простое и практичное. Но сейчас в людях стал просыпаться вкус – заказывают разные нестандартные вещи, с тонкими узорами, плавными переходами линий и так далее. Мы этому рады. Эксклюзивные изделия делать интересней, чем, условно говоря, колотить табуретки, - сообщил с улыбкой Данила Новгородов.

Количество заказов у курганского предприятия растет. Появляется прибыль, которую направляют на покупку нового оборудования – современных станков и разных приспособлений. Они облегчают работу, позволяют изготавливать более изысканные изделия. Зарплата персонала тоже на уровне.

- Конечно, подмастерья получают «минималку», потому что пока только учатся. А мастера зарабатывают по 30-50 тысяч рублей в месяц, - озвучил порядок цифр Данила Новгородов.

«Данила-мастер» принципиально не дает рекламу. На предприятии считают: лучшая реклама – это хорошая рекомендация благодарных клиентов. Тем не менее, слава курганского предприятия растет. Очень много заказов поступает из других регионов.

- Это Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Сочи, Москва. Ну, и Курган, конечно же, - раскрыл географию клиентов Данила Новгородов.

Курганцы могут увидеть работу «Данилы-мастера» в сквере барона Розена – двери на Детской школе искусств №1. А сейчас предприятие изготавливает входную группу для нашего театра драмы. Это в других городах театр начинается с вешалки. В Кургане он будет начинаться с дверей, изготовленных «Данилой-мастером».

Николай Волков. Фото Дмитрия Звонко.

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