Курганские студенты делились опытом профилактики «взрослых» половых заболеваний

В Курганском медицинском колледже прошла акция «Здоровая молодёжь – наше будущее», в ходе которой студенты делились друг с другом опытом профилактики инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем.

Наибольшую заболеваемость среди ИППП вызывают восемь патогенов. Из них четыре инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — в настоящее время условно излечимы. Остальные четыре инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — имеют вирусную природу и не поддаются излечению. Поэтому важно прививать молодежи понимание того, что соблюдение правил личной гигиены, правильная контрацепция и избежание беспорядочных половых связей способствуют формированию у людей более ответственного подхода к своему здоровью. В противном случае инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, представляют реальную угрозу репродуктивному здоровью, являясь причиной бесплодия, осложненного течения беременности и невынашивания.

В акции приняли участие 17 юношей и 65 девушек. Разговор на деликатную тему и просмотр презентаций проводился с юношами и девушками отдельно. О гигиене мальчиков рассказывали студенты четвертого курса специальности Лечебное дело Сергей Лопанов и Алексей Наумов.С девушками беседовали Виктория Каштанова и Карина Носкова. Они один за другим рассказывали о заболеваниях, относящихся к группе ИППП, их течение и исходах, методах диагностики и профилактики. Занятие прошло в дружественной атмосфере, получилось насыщенным и напомнило всем участникам, что для того, чтобы заботиться о других, всегда важно и нужно заботиться о себе.

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