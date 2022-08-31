Курганские студенты и школьники отправятся в Менделеевскую экоэкспедицию в Санкт-Петербург

С 11 по 16 сентября состоится вторая ежегодная Менделеевская экологическая экспедиция, которая пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Цель - популяризовать экологическое мышление и сформировать понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли.

В научной программе примут участие школьники «Менделеевских классов» и студенты вузов Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» из 6 регионов России: Курганской, Саратовской, Кировской, Иркутской, Нижегородской областей и Республики Удмуртия.

Экспедиция включает интенсивную научно-исследовательскую программу прикладного характера, встречи с экспертами, спикерами, а также культурно-историческая программа.

В ходе экспедиции участники проведут учебные исследования по гидрогеологии и биоразнообразию. Им предстоит взять пробы воды из реки Невы, Финского залива, карты-накопителя полигона Красный Бор и сбросного канала Ленинградской атомной электростанции. А затем с использованием полевой лаборатории оценить степень загрязнённости воды по физическим, химическим свойствам воды. Также на территории полигона «Красный Бор» участники изучат свойства глин как природного геомиграционного барьера и познакомятся с полевой методикой их определения.

По информации социальной сети «Вконтакте» Экотехнопарк Щучье.

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