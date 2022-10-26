Курганские студенты нашли способ упростить поступление в вуз абитуриентов с инвалидностью

Студенты Курганского госуниверситета на V Всероссийском сетевом конкурсе «Профессиональное завтра» представили проект, который реально может облегчить поступление в вузы людям с ограниченными возможностями здоровья. Авторами работы - студент института математики и интеллектуальных систем Искандар Кулиев и магистрант института педагогики, психологии и физической культуры Кристина Кислая.

Искандар и Кристина победили в заочном туре в номинации «Социальный проект» и прошли в очный этап конкурса. Как уточнили в пресс-службе КГУ, из 756 конкурсантов были отобраны 210 человек.

Студенты назвали свой проект «Поступлю правильно». Как сообщили ребята, на его создание их вдохновила работа в приемной комиссии КГУ. Студенты на практике убедились, что абитуриенты с инвалидностью испытывают трудности при подаче документов, и решили облегчить им процедуру поступления.

Проект состоит из информационного блока и сюжетно-ролевой игры «Поступлю просто». Играя, можно смоделировать ситуацию поступления в вуз, чтобы абитуриент легко мог ориентироваться в способах подачи документов. Однако эта часть проекта еще находится в доработке.

Информационная часть уже реализуется в ходе проведения «Университетских суббот». Каждую неделю Искандар Кулиев рассказывает абитуриентам с инвалидностью, какие льготы при поступлении они имеют, в какой форме могут сдать вступительные экзамены.

Фотоколлаж пресс-службы КГУ

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