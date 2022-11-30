Курганские студенты обсудили молодежную политику университета

Курганский государственный университет — это не только образовательный центр, но и социальная экосистема, предоставляющая молодежи доступ к различным ресурсам, сервисам и связям. Важным инструментом и «тренажером» взаимодействия в обществе является система студенческого самоуправления.

28 ноября студенты Курганского госуниверситета в рамках проектной сессии «Соуправление университетом» обсудили молодежную политику вуза.

В течение трех часов представители студенческих объединений, активов институтов и ребята, еще не вовлеченные во внеучебную деятельность, выясняли, какой они сейчас видят молодежную политику в КГУ и что хотелось бы изменить в будущем.

Проектная сессия прошла в рамках региональной программы «Твой ход».

Фото пресс-службы КГУ.

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