Курганские студенты открыли третий трудовой семестр

Здесь собралось около сотни молодых людей. В этом году они будут работать в строительных, педагогических и сервисных студенческих отрядах на территории Курганской области и за её пределами.

«В этом году у нас сформировано более тридцати отрядов общей численностью более шестисот человек, - пояснил руководитель Курганского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Евгений Платонов. - Ребята будут строить детские сады, школы, работать с детьми в детских оздоровительных лагерях, помогать выращивать овощи на наших полях, работать официантами, мойщиками посуды, выполнять вот такую работу».

Объекты, где будут работать курганские студенты, уже определены. Тем временем набор в трудовые отряды продолжается. Однако, со слов Евгения Платонова, команде очень нужны строители. За свой труд студенты получают заработную плату от тридцати тысяч рублей в месяц. Питание, проживание и проезд оплачивает работодатель. У кого-то из юношей и девушек уже есть опыт такой работы. Павел Жигулин учиться в Курганскую сельхозакадемию приехал из Тюмени. Проверить себя в составе трудового студотряда юноша решил впервые.

«Думаю, будет интересно. По крайней мере, увлекательно, - уверен Павел. - Ну и тем более, там, куда я поеду у меня родственники есть».

На церемонии открытия в адрес студотрядовцев прозвучали напутственные слова.

«Это не просто работа для заработка. Это общение, друзья, хорошие впечатления. Самое главное – это богатый жизненный опыт, который можно получить только на так называемой целине», - предположил заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

О том, с каким настроением юноши и девушки готовятся ехать на целину можно судить по той эмоционально приподнятой атмосфере, которая в этот день царила в мультицентре «Скрепка». Впереди у студентов прекрасные летние дни, которые им запомнятся на всю жизнь.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.