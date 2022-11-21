Курганские студенты подали более 900 заявок на олимпиаду «Я – профессионал»

Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

За 48 дней студенты подали более 669 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 939 регистраций поступило от учащихся Курганской области, сообщили в департаменте образования.

Студенты имели право подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта.

«Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге 669 794 регистрации, что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году – такая динамика не может не радовать. Студенты Курганской области также зарегистрировались в олимпиаде, это показывает их интерес к состязанию и к развитию профессиональных навыков. Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали «Педагогическое образование (основное)» и «Классный руководитель», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.