Курганские студенты-слесари и телемеханики будут бороться за медали Всероссийского чемпионата

На 11 конкурсных площадках Кургана и Шадринска с 17 по 21 апреля будут соревноваться молодые профессионалы.

Компетенций, в которых 194 студента и 21 школьник будут бороться за лидерство, 38. В этом году организаторы ввели три новых направления: «Слесарная работа с металлом», «Технологии информационного моделирования BIM», «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики».

Оценивать навыки конкурсантов будут более 300 региональных экспертов, в числе которых преподаватели профессиональных организаций, мастера производственного обучения, ведущие сотрудники предприятий и организаций Курганской области, сообщили в пресс-службе департамента образования региона. Готовятся к проведению чемпионата и волонтеры. Более 120 человек, в основном студенты, проходят специальное обучение. Они будут оказывать добровольную организационную помощь на всех конкурсных площадках.

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