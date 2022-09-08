Курганские студенты смогут получить IT-образование дополнительно к основной специальности

Минцифры РФ запускает новые образовательные IT-проекты для школьников и студентов. Уже этой осенью студенты российских вузов и ссузов смогут получить цифровую профессию параллельно с основным образовательным треком благодаря проекту «Цифровые кафедры».

Образовательные программы составлены и для обучающихся по IT-направлению, и для студентов, чья профессия не относится к данной сфере. Прошедшие курс получат диплом государственного образца о переподготовке.

В проекте принимают участие более 100 вузов – участников программы «Приоритет-2030», в том числе и курганские. Ожидается, что уже в этом году в проекте примут участие 80 тысяч студентов со всей страны, а к 2030 году 900 тысяч студентов получат дополнительное IT-образование.

Для учеников 8-11 классов запущен проект «Код Будущего», предлагающий двухлетнее обучение языкам программирования в офлайн- и онлайн-форматах. В 2022 году более 100 тысяч школьников смогут приступить к обучению в проекте «Код Будущего», а к 2030 году обучение пройдут 1,2 млн ребят.

Кроме того, в России уже запущены цифровые образовательные проекты, которые позволяют различным категориям граждан обучаться со скидкой до 100%. Линейка образовательных IT-проектов охватывает практически все категории граждан.

Так, проект «Цифровые профессии» дают возможность освоить IT-специальность со скидкой 50%, 75% или полностью за счет государства. Выбрать можно из более чем 125 курсов. Из-за популярности «Цифровых профессий» у проекта больше не будет годового лимита на количество мест. До 2024 года пройти обучение с господдержкой смогут пройти 113 тысяч граждан. Подать заявку можно на портале «Госуслуги».

Совместно с РАНХиГС Минцифры в этом году разработали четыре программы дополнительного образования: цифровизация госуслуг, обработка обратной связи от граждан, управление IT-проектами, а также создание цифровых платформ. Более 11,8 тысячи госслужащих и работников бюджетной сферы получат дополнительные IT-навыки. Всего до 2024 года более 50 тысяч слушателей пройдут курсы повышения квалификации.