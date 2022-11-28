Курганские студенты стали призерами Межрегионального чемпионата «Движение вверх»

Студенты Курганского ИТ-колледжа Анастасия Лукина и Иван Жбанков заняли 3 место по результатам Межрегионального чемпионата «Движение вверх».

Финал чемпионата завершился на прошлой неделе в Калининграде. Его участниками стали студенты учебных заведений среднего профессионального образования из Челябинской, Владимирской, Тюменской, Калининградской, Смоленской, Оренбургской областей, республики Хакасия, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Очередная победа наших талантливых ребят. Студенты ИТ-колледжа вернулись домой с бронзовыми медалями Межрегионального чемпионата «Движение вверх», который проходил в Калининграде.

Поздравляю Анастасию и Ивана с этим достижением и желаю новых интересных работ и побед. Вы большие молодцы!

Отмечу, что это не первая победа студентов ИТ-колледжа. В их копилке немало наград конкурсов различного уровня. А главное – они востребованы работодателями. Всего на сегодняшний день в колледже обучается 1072 студента по 10 ИТ-направлениям.

Уверена, что знания и навыки, которые они получают, помогут им стать отличными специалистами, в которых нуждаются предприятия региона», - рассказала заместитель губернатора Оксана Куташи в своем телеграм-канале.

На протяжении двух дней студенты разрабатывали и представляли свои идеи в области предпринимательства. Сборная Курганской области заняла призовое место с проектом интернет-портала для поиска и размещения туров и экскурсий.