Курганские студенты стали участниками Всероссийского проекта «Твой ход»

Команда «Твоего хода» провела презентацию проекта в Курганском госуниверситете. Кроме того, здесь прошёл марафон перемен «Лига Будущего», где студентам рассказали о системе индивидуального продюсирования, о том, как они смогут применить на практике свои идеи.

«Также у них будет мастер-класс по треку «Делаю». Это проектная сессия «Сделай свой проект за 60 минут», - поясняет специалист отдела продюсирования проекта «Твой ход» Арина Прынёва. – Её основная цель – показать ребятам, что очень часто не нужно много времени, чтобы придумать свой проект».

Сотрудники продюсерского центра проекта «Твой ход» провели опрос студентов, чтобы выяснить их интересы и понимание главных целей, дали рекомендации, в каких из уже существующих платформ проекта они могут принять участие.

«Твой ход» предлагает участникам более 15 направлений деятельности – наука, технический прогресс, всесторонние творческие проекты, волонтёрство.

В прошлом году победителями второго сезона Всероссийского студенческого конкурса стали 200 студентов со всей страны. Одна из них - студентка института экономики и права Курганского госуниверситета Снежана Фомина. Она создала свой проект «Люблю и Делаю», защитила его и выиграла один миллион рублей.

«У меня была мечта заниматься чем-то творческим. Несмотря на то, что я учусь на экономиста, я смогла в это погрузиться благодаря проекту «Твой ход», - рассказывает Снежана. - Я собрала таких же творческих девчонок. Вместе мы сделали проект, нашли творческих ребят, рассказали о них и в финале провели ярмарку-хобби, где они представили свою продукцию. Когда объявили, что с этим проектом я стала победителем конкурса, была очень счастлива и поняла, что если я хочу, то я могу».

У Всероссийского студенческого проекта есть свой клуб победителей «ВосХод», в котором состоят призёры первого и второго сезона.

«Мы работаем с этими ребятами. У нас полная программа на год. Это онлайн-обучение, встречи, образовательные семинары, - говорит Арина Прынёва. - Главное, что мы работаем над продвижением их проектов, оказываем помощь в реализации, потому что зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда ребята получили субсидию, а навыков и знаний, как её применить, и самое главное, приумножить, не хватает».

Поработав со студентами Курганского госуниверситета, команда проекта отметила их горячий энтузиазм и стремление к действию.

«Количество заявок, поданных в этом году от Кургана в трек «Делаю», - прекрасный, высокий показатель, - пояснила Арина. - В следующем году, я думаю, их будет ещё больше, потому что уже сегодня видно, что студенты узнают как можно больше о проекте, понимают, что он им нужен, хотят в нём участвовать, а самое главное, не просто хотят, а участвуют».

Всего «Твой ход» объедет более 50 регионов страны. Курганская область стала 30-м из них, где побывала команда проекта.

Константин Сапунов. Фото автора.

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