Курганские студенты возложили цветы к мемориальной доске на доме Балина

Cтуденты первого курса специальности «Сольное и хоровое народное пение» Курганского областного колледжа культуры в начале учебного года возложили цветы к мемориальной доске на доме, где жил известный музыкант, этнограф, фольклорист Григорий Иванович Балин.

Куратор первого курса Эльмира Шарафутдинова рассказала юношам и девушкам о педагогической деятельности Григория Ивановича в стенах колледжа культуры, где он работал преподавателем хоровых дисциплин. О том, что его имя – одна из самых замечательных страниц в истории нашего колледжа. Как сообщается в группе Управления культуры Курганской области в социальной сети «Вконтакте», ежегодно в колледже проходит конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» имени Г.И. Иванова-Балина, где среди прочих музыкальных произведений звучат и народные песни из сборника знаменитого фольклориста.