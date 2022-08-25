Курганские студенты вышли полуфинал конкурса «Большая перемена»

42 студента из 10 образовательных организаций системы среднего профтехобразования в эти дни находятся в Ханты-Мансийске на полуфинале конкурса «Большая перемена».

В Курганской области ребята успешно прошли этап «Знакомство», в рамках которого они сняли видео-визитку и написали эссе о себе.

В результате первых испытаний 42 студента из Курганского базового медицинский колледжа, Курганского государственного колледжа, Курганского промышленного техникума, Курганского техникума сервиса и технологий, Курганского технологического колледжа, Курганского института железнодорожного транспорта, Курганского промышленного техникума, Мишкинского профессионально-педагогического колледжа, Шадринского политехнического колледжа, Шумихинского аграрно-строительного колледжа смогли в Ханты-Мансийск на полуфинал «Большой перемены».

Сейчас ребята проходят конкурные испытания и борются за возможность пройти в финал конкурса. По итогам будут определены 1500 финалистов со всей страны, которые отправятся на финал в Нижний Новгород.

«На конкурсе «Большая перемена» я познакомился с участниками из других городов, множество интересных людей, у каждого своя интересная история. Были классные спикеры и вожатые. На площадке мы командами выполняли кейсы, было интересно и увлекательно», - смог сообщить один из участников конкурса Никита Постолатий.

По информации сайта prospekt45.ru