Курганские студенты выйдут на зарядку

В Курганском базовом медицинском колледже 6 и 7 апреля пройдет форум «Здоровое поколение – богатство страны», а с 7 по 10 апреля студенты и педколлектив примут участие во Всероссийских акциях «Будь здоров» и «На зарядку становись».

Во всех медицинских организациях области запланированы профилактические беседы с пациентами и их родственниками «О важности физической активности для сохранения здоровья и здорового образа жизни» и лекции на тему «Диспансеризация и углубленная диспансеризация», занятия по суставной гимнастике, сообщили в пресс-службе главы региона.

Также жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском диктанте, посвященном общественному здоровью и диспансеризации, который пройдет на платформе диктантздоровья.рф.

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