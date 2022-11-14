Курганские студотрядовцы прошли обучение

В городе Кургане в минувшие выходные состоялась Школа командиров, комиссаров и актива студенческих отрядов области.

В проекте приняли участие более 40 человек.Прошли тренинги, мастер-классы и деловые игры. Спикерами выступили представители Тюменской, Орловской, Самарской областей.

«Мне очень понравилось выступление комиссара штаба студенческих отрядов Уральского Федерального округа Елены Юрьевны Доценко. Она поделилась своим богатым опытом и рассказала о комиссарской деятельности в отряде», - поделилась своим мнением представитель педагогического отряда «Ренессанс» Татьяна Кутепова.

Эксперты школы рассказали студентам о функциях лидера и его позиционировании, деловых переговорах, информационном освещении, комиссарской деятельности, генерации творческих идей и организации мероприятий различных уровней.

«Было интересно общаться со спикерами из других субъектов России, узнавать их опыт, традиции, специфику работы. Многие озвученные идеи по развитию студенческих отрядов мы можем применить в Курганской области», - рассказал представитель строительного отряда «Регион 45»Александр Холопов.

Как пояснил руководитель регионального штаба Курганского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Евгений Платонов,все участники, успешно сдавшие итоговый тест, получили сертификаты о прохождении образовательного курса.

Фото предоставлено региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

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