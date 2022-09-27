Курганские священники совершили молебен о воинах, отбывающих на спецоперацию

Священники епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами протоиерей Владимир Дедов, иерей Давид Меньшиков, иерей Александр Кармакулов 26 сентября посетили сборный пункт, где совершили молебен о воинах, уходящих на брань, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Курганские священники молились о Божием благословении на наших воинов и о скорейшем возвращении их домой. Молебен проходил перед иконами святителя Николая Чудотворца, Божией Матери «Казанская» и великомученика Георгия Победоносца. Такие службы будут проходить на сборном пункте в течение всей недели. Представители миссионерского отдела епархии также раздали мобилизованным Евангелие и иконки святого князя Александра Невского.

Сборный пункт пребывания мобилизованных граждан организован в здании КЦ «Курган». Здесь для мобилизованных со всех районов области организовано горячее питание, проведение краткого дополнительного обучения, а также выдача всего необходимого, включая спальные мешки, походные коврики, сухпайки и аптечки.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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