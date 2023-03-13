Курганские сёстры милосердия будут активно помогать беременным женщинам и многодетным матерям

В Кургане появилась команда волонтёров благотворительного фонда«Женщины за жизнь», который реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора и помощь нуждающимся беременным и семьям с детьми до трех лет. Сестры милосердия Порт-Артурского храма съездили в Москву и прошли обучение в «Школе волонтеров», сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«Женщины за жизнь» - это фонд поддержки матери и ребенка. Он помогает беременным женщинам, одиноким, многодетным и малоимущим матерям в Москве и по всей России. Усилия фонда направлены на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора и продвижения идеи пролайфа по всем доступным каналам. Число сотрудников и волонтеров фонда на сегодняшний день превышает 5000 человек. Все эти неравнодушные люди готовы в любой момент протянуть руку помощи женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

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