Курганские ТОСы посвятили свои территориальные праздники Дню города

Курганские территориальные общественные самоуправления организуют весёлые праздники с целью объединения соседей. Например, ТОС «Изумрудный» недавно отметил 5 лет со дня образования, а ТОС «Заозёрный-7» организовал для жителей увлекательное мероприятие в преддверии Дня города.

Председатель ТОС «Изумрудный» Снежана Викулина рассказала, что на мероприятии также провели конкурс на лучшую придомовую территорию. «Обладатели первого и двух вторых мест получили призы. В этот же день мы поздравили с золотой свадьбой семейную пару, проживающую на территории ТОС, вручили супругам цветы и подарки. Провели для детей и взрослых «Весёлые старты», дружно сварили плов и организовали сладкий стол. Завершилось торжество праздничным фейерверком. В подготовке праздника, объединившего около 70 жителей ТОС, нам помогла депутат Курганской городской Думы Анастасия Романович» - сообщила Снежана Викулина. Также она рассказала, что в августе планируется провести прогулку для детей и подростков. Ребята смогут сфотографироваться верхом и на телеге, запряжённой лошадью.Лошадей для прогулки предоставит житель микрорайона Зайково.

А активисты ТОС «Заозёрный-7» провели праздничное мероприятие в рамках подготовки к Дню города. Мероприятие началось с торжественного поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России. На праздник пришли семьи с детьми, подростки, люди «серебряного» возраста, а также жители соседних домов. В общей сложности на празднике присутствовало около 50 человек.

«Волонтеры из Курганского Дома молодежи организовали для детей спортивно-развлекательную программу, – рассказала председатель ТОС «Заозерный-7» Людмила Иванова. – Ребята играли, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и получали сладкие призы. Мы пригласили на праздник народный коллектив, ансамбль русской песни «Мои года» под руководством Анны Ивановны Тарасовой. Ансамбль исполнил 12 песен – изумительные голоса! Дети из нашего ТОС тоже с успехом выступали – пели, декламировали стихи. У нас получился очень добрый и хороший праздник».

Информация предоставлена пресс-службой администрации Кургана

Фото из социальных сетей ТОСов областного центра.