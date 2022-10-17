Курганские ТОСы собрали шапки, крупу и деньги для мобилизованных

Курганские ТОСы организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных горожан, участвующих в СВО.

По словам председателя городской Ассоциации представителей ТОС Елены Якушевой, в пункты приема гуманитарной помощи активисты передали десятки килограммов круп, макаронных изделий, сотни банок тушенки и сгущенки, чай, хлебцы, сладости. Также люди принесли шапки, перчатки, термобелье, носки, штаны, куртки и медикаменты – антисептики, обезболивающие и противовирусные препараты. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дети вложили в пакеты с гуманитарной помощью записки с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Мы сделали самое малое, что могли сделать для наших ребят-защитников», – убеждена председатель ТОС «Заозерный – 2» Надежда Веденева.

Жители ТОС «Лазурный» собрали более 45 тысяч рублей. Деньги направят на гуманитарную помощь. Многие жители приносили теплые вещи для мобилизованных, продукты, предметы личной гигиены.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи для добровольцев и мобилизованных граждан приняли и другие ТОС, расположенные на территории микрорайона Утяк, – ТОС «Утяк» и ТОС «Утяк Южный». Они собрали порядка 85 тысяч рублей.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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