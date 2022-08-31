Курганские участники Детского культурного форума поделились впечатлениями

В конце августа в Москве состоялся первый международный Детский культурный форум. Это мероприятие сплотило талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая выступила на открытии Форума, участниками мероприятия стали почти две тысячи ребят.

По возвращении нашей делегации в арт-кафе при управлении культуры Курганской области прошла встреча участников Форума, их родителей и преподавателей для обмена впечатлениями и подведения итогов.

Курганскую делегацию возглавляла исполняющая обязанности директора областного Учебно-методического центра по художественному образованию Мария Алейникова.

«Это было грандиозное событие, куда были приглашены детские делегации всех федеральных округов. Он проводился впервые. Это были делегации самых ярких, самых талантливых, самых достойных ребят, у которых за плечами огромный опыт выступлений в конкурсах, в том числе международных и всероссийских. Они своим трудом и талантом заслужили эту поездку. Изначальной целью было объединить всех талантливых ребят, которые любят искусство, болеют за него, с детства этим занимаются. Для них это — жизнь. Цель — научить их слушать друг друга», - рассказала Мария Алейникова.

Курганскую область на Форуме представляли семь ребят. Полина Александрова из Кургана уже много лет занимается рисованием. На Форум она попала по номинации «Изобразительное искусство». «Форум очень понравился. У меня остались яркие впечатления. Было много мастер-классов, много людей из разных регионов с разными талантами. Мы очень много узнали для дальнейшего своего развития. Запомнились все экскурсии, мы узнали про Москву, про ее популярные места. Мне стало понятно, что все возможно, если к этому идти», - поделилась Полина.

Николай Андриенко из Белозерского муниципального округа с детства занимается танцами. Естественно, что его номинацией на Форуме стала «Хореография». «Мне больше всего понравился мастер-класс с Николаем Цискаридзе, я узнал для себя много нового. Он рассказал о своей жизни, показал свой старый номер, который он ставил в 16 лет», - рассказал юный танцор.

Начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко в начале встречи тепло поздравила ребят и вручила им благодарности: «Мы сегодня собрались по замечательному поводу, и я рада в этом зале приветствовать команду от Курганской области. Ребята в самом начале своего творческого пути, но этот отбор они прошли не случайно, у них уже есть успехи и достижения. Ребятам хочется пожелать дальнейшего роста. Я надеюсь, что в дальнейшем каждый найдет свое место в сфере культуры Курганской области».

Вечер закончился творческими номерами, чаепитием и, конечно, рассказами о самых ярких впечатлениях.

Василий Малухин. Фото автора.

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