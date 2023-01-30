Курганские учителя борются за право стать лучшим в профессии

В борьбу за победу в ежегодном конкурсе профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2023» вступили 39 талантливых и энергичных педагогов города. Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце детского (юношеского) творчества.

Как отметила глава города Елена Ситникова, в этом году городской конкурс «Учитель года» проходит уже в 32-й раз. За три с лишним десятилетия в конкурсе приняли участие около тысячи курганских педагогов. Для каждого из конкурсантов «Учитель года» стал хорошей стартовой площадкой. Благодаря участию в конкурсе, многие курганские педагоги выросли профессионально, были по достоинству оценены на региональных и всероссийских педагогических конкурсах.

«Быть педагогом – ежедневный самоотверженный труд и искренняя любовь к нашим детям. В Кургане сегодня работают более 4,5 тысяч учителей. От их умения найти подход к каждому ученику, без преувеличения, зависит будущее нашей страны», - подчеркнула глава города.

2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника, что доказывает важность системы образования для государства. Только за 2022-2023 учебный год 1003 педагогическим работникам города Кургана вручены звания и награды различных уровней, в том числе благодарственные письма и почетные грамоты различных министерств и Президента РФ.

На старте состязаний конкурсанты высказали мнения о роли наставника в жизни и профессиональной деятельности педагога, прозвучали трогательные воспоминания о наставниках, помогавших молодым воспитателям и учителям делать первые шаги в профессии.

Возраст конкурсантов – от 20-ти до 57 лет. В номинации «Учитель года» соревнуются 11 участников, 13 педагогов подали заявки в номинацию «Воспитатель года», и 15 человек померятся силами в номинации «Педагогический дебют». Общий педагогический стаж участников конкурса составляет 398 лет.

В этом году конкурс «Учитель года» будет проходить в гимназии № 31 и детском саду комбинированного вида № 17 «Рябинка». Оценивать конкурсантов будет, во-первых, жюри профессионалов, подобранных отдельно для каждой номинации. Во-вторых, свой выбор сделает традиционное детское жюри, состоящее из школьников – участников конкурса «Ученик года». Финальные испытания будет оценивать общественное жюри, где собраны представители широкой общественности.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов, в ходе которых учителя и воспитатели представят свой педагогический опыт на творческой лаборатории, поделятся секретами профессионального мастерства в ходе мастер-класса, урока и воспитательного мероприятия.

Первые испытания для конкурсантов начнутся уже 27 января. Имена лидеров узнаем 10 февраля. Участники номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» организуют творческие лаборатории. Их молодые коллеги в номинации «Педагогический дебют» представят свои визитные карточки.

Узнать подробнее об участниках 32-го городского конкурса педагогического мастерства можно в официальной группе администрации города Кургана в социальной сети «ВКонтакте» в специальной рубрике «Учитель года – 2023».

Фото Николая Пушилина.

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