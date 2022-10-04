Курганские учителя начали создавать уникальные уроки профориентации

Учителя Курганской области начали создавать уникальные уроки профориентации с помощью большого обновления платформы всероссийского проекта «Билет в будущее» — «Конструктора будущего». Функционал, разработанный в рамках нацпроекта «Образование», стал доступен в личных кабинетах педагогов-навигаторов со всей страны. В нашем регионе их — более 50.

В средней школе №9 г. Кургана для учеников 9-11 классов вводный профориентационный урок «Моя Россия - мои горизонты» смогла провести Юлия Бухтоярова. Школьники в интерактивной игровой форме познакомились с профессиями и обсудили, какие из них востребованы в России сегодня, какие открывают перспективы развития, какие навыки потребуются для эффективной реализации себя в профессиональной сфере, что важно сейчас и что будет нужно, когда обучающиеся окажутся на рынке труда.

- Ребятам было так интересно, и тема оказалась настолько важной, что они продолжили обсуждение еще на одном уроке, где смогли высказать свое мнение и разобрались, какие навыки необходимы, чтобы реализовать себя, - рассказала педагог-навигатор Юлия Бухтоярова.

В течение недели профориентационные уроки пройдут для всех участников проекта «Билет в будущее». Педагоги разработают и сформируют их из тестов, графических элементов, видео, квестов и игровых механик, которые доступны каждому учителю в личном кабинете «Конструктора будущего». Общее количество возможных вариаций контента составляет около 5000, в зависимости от профилей и возрастов учеников, для которых проводится урок профориентации.

При этом «Конструктор будущего» сразу учитывает возрастные особенности каждого класса и предлагает различные методики для профессионального выбора. Так, например, педагог сможет наглядно показать ученикам пользу от школьных предметов для будущей карьеры или дать выпускникам 9 классов советы по выбору продолжения обучения после сдачи ОГЭ от специалистов разных отраслей.

В департаменте образования и науки полагают, что настолько высокого уровня персонализации и индивидуальности подхода к ученику в зависимости от региона проживания удалось достичь впервые в истории разработки профориентационных онлайн-платформ.

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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