Курганские учителя поддержали тематическую викторину о Петре I

Исторические парки «Россия – Моя история» совместно с Центром просветительских инициатив при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года России» и Всероссийского форума классных руководителей запустили викторину, посвященную жизни Петра I.

Целью проекта стало привлечение внимания молодежи к личности первого российского императора. Викторина состоит из 20 вопросов, которые затрагивают все сферы деятельности Петра I. Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы.

Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы от парка с помощью генератора случайных чисел. Итоги викторины будут подведены 30 сентября и опубликованы на сайте myhistorypark.ru.

Зауральские педагоги, участники Всероссийского форума классных руководителей поддержали проект, предложив своим ученикам ответить на вопросы викторины. Учитель биологии курганской гимназии № 32 Ирина Иванова и учитель начальных классов шадринского лицея №1 Ирина Чудаева на своих страницах в соцсетях призвали школьников проверить свои знания истории.

Викторина доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6269401a56bac01129eef9d1/

Исторические парки «Россия – Моя история» совместно с Центром просветительских инициатив при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года России» и Всероссийского форума классных руководителей запустили викторину, посвященную жизни Петра I.

Целью проекта стало привлечение внимания молодежи к личности первого российского императора. Викторина состоит из 20 вопросов, которые затрагивают все сферы деятельности Петра I. Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы.

Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы от парка с помощью генератора случайных чисел. Итоги викторины будут подведены 30 сентября и опубликованы на сайте myhistorypark.ru.

Зауральские педагоги, участники Всероссийского форума классных руководителей поддержали проект, предложив своим ученикам ответить на вопросы викторины. Учитель биологии курганской гимназии № 32 Ирина Иванова и учитель начальных классов шадринского лицея №1 Ирина Чудаева на своих страницах в соцсетях призвали школьников проверить свои знания истории.

Викторина доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6269401a56bac01129eef9d1/