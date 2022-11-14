Курганские учителя получили 200 тысяч рублей премии

В Департаменте образования и науки Курганской области поздравили победителей Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина вручила им благодарности, сообщает пресс-служба департамента образования.

Замгубернатора поздравила педагогов с заслуженной победой и пожелала новых достижений в профессиональной деятельности.

По итогам Всероссийского конкурса премию в 200 тысяч рублей получили учитель русского и литературы Раскатихинской школы Притобольного района Ирина Падерина, учитель информатики гимназии №47 города Кургана Татьяна Корюкина, учитель географии Байдарской основной школы Половинского округа Марина Васильева, учитель английского языка гимназии №19 города Кургана Елена Антропова, учитель географии средней школы №8 города Шадринска Ольга Сидорова и учитель географии средней школы №11 города Кургана Марина Голышева.

Вместе Ларисой Кокориной за чашечкой чая учителя обсудили задачи, которые сегодня стоят перед педагогическим сообществом. Не обошли вниманием темы воспитания подрастающего поколения, наставничества и повышения престижа профессии педагога. Конечно, говорили и о нехватке кадров в школах региона. Лариса Кокорина пообещала рассмотреть этот вопрос на очередном заседании Совета по образованию Курганской области.

Фото пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

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