Курганские учителя встали на лыжи

На базе 55-ой общеобразовательной школы в Глинках прошла традиционная лыжная гонка среди работников учреждений социальной сферы. Организатором её выступили Курганская городская организация профсоюза работников образования и науки и администрация города Кургана.

Педагогов — участников соревнований приветствовала начальник управления образования, заместитель директора департамента социальной политики Ирина Паскевич: «Я искренне рада видеть вас на нашей традиционной лыжной гонке. По доброй традиции она проходит в конце зимы, в преддверии весны. И каждый раз это настоящий праздник, событие для сильных духом, жизнестойких и жизнерадостных работников социальной сферы города Кургана. Убеждена, что все, кто сегодня выйдет на лыжню, получит море положительных эмоций. Я всем желаю крепкого здоровья, быстрой лыжни и ярких впечатлений от сегодняшнего мероприятия».

Как пояснили в отделе спорта департамента социальной политики администрации города Кургана, лыжная гонка среди педагогов проводится в Кургане с 2017 года, и каждый раз становится настоящим спортивным праздником.

В этом году в гонке приняли участие 33 команды школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В общей сложности на лыжню вышли более 150 человек. Мужчины бежали по 2 км, женщины по 1,5 км.

Фото отдела спорта департамента социальной политики администрации города Кургана.

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