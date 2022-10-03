Курганские управкомпании проводят работы по регулировке внутридомовых систем без выходных

В администрацию города Кургана и департамент ЖКХ поступают обращения по запуску тепла в жилые дома.

Глава Кургана Елена Ситникова обратила внимание горожан на то, что запуск тепла - это процесс не одномоментный. По её словам, подключение жилищного фонда ведется поэтапно по графику. Сначала теплоноситель поступает в дома и объекты Заозерного микрорайона, затем в Энергетики, Северный, после – в центральную часть города, Советский и Октябрьский районы.

«Сам процесс подключения к теплу тоже технологически непростой, включает в себя мероприятия как на источниках тепла, на магистральных и разводящих, так и на внутридомовых сетях и занимает несколько дней. В первую очередь системы отопления заполняют специально подготовленной водой, потом происходит их подключение. Здесь тоже требуется время, чтобы выровнять давление в системе. Бывает, что теплоноситель подан на дом, но часть квартир остается холодной. Причина этого - завоздушивание систем отопления. В этом случае силами управляющих организаций или ТСЖ осуществляется регулировка внутридомовых систем или, проще говоря, развоздушивание. Перед управляющими компаниями поставлена задача – проводить работы по регулировке внутридомовых систем не только в рабочие, но и в выходные дни, а также оперативно реагировать на обращения граждан», - написала глава Кургана в своем телеграм-канале.

Елена Ситникова призвала горожан с пониманием отнестись к процессу запуска отопления. В доме, в котором она живет, на сегодня также не подан теплоноситель. Все службы работают. В ближайшее время тепло поступит во все многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

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