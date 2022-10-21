Курганские управкомпании работают с жильцами по-честному

В Кургане есть добросовестные управляющие компании. С одной из них журналисты познакомились сегодня, 21 октября, в ходе очередного рейда «Санитарного патруля».

- Мы работаем с 2018 года. На сегодня обслуживаем порядка 70 многоквартирных домов. География их расположения – практически весь город, в том числе поселок Керамзитный (весь), Увал, центр Кургана, Энергетики и Заозерный, - рассказал участникам рейда директор ООО «Курганская управляющая компания» Сергей Кириченко.

Дом №32 в шестом микрорайоне Заозерного, который посетил «санпатруль», раньше управлялся товариществом собственников жилья. Но оно накопило большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, и жильцы вынуждены были сменить способ управления. Из полусотни управляющих компаний города выбрали «Курганскую УК». На выбор повлияло отсутствие у нее долгов и судебных дел, а также хорошие отзывы от жителей домов, которые уже находятся под управлением этой компании.

- Мы создали Совет дома и выбрали его председателя. Утвердили с ними бюджет и план работ, которые необходимо сделать за год. Привлекли провайдера, который установил на кровле свое ретрансляционное оборудование и платит дому порядка 25 тысяч рублей в месяц. Эти деньги мы направим на энергосбережение – заменим в подъезде старые деревянные окна на стеклопластиковые, - поделился планами Сергей Кириченко.

По совету управляющей компании жильцы создали спецсчет. На него перечисляют взносы на капитальный ремонт, чтобы самим решать, на что эти деньги направить.

- Запланировали замену электрооборудования. Из уже сделанного – ремонт входной группы подъезда, кровли и подготовка дома к отопительному сезону. Раньше с запуском тепла здесь возникали проблемы, после нашего прихода их не стало. По программе «Комфортная среда» жильцам отремонтировали двор. Мы содержим его в надлежащем состоянии, оперативно проводим мелкие ремонты, где потребуется, - указал Сергей Кириченко.

Между «Курганской управляющей компанией» и жильцами дома заключен договор. В нем детально прописан тариф на обслуживание дома, план и стоимость работ, вплоть до зарплаты дворника, электрика и сантехника. Никаких расплывчатых формулировок, которые иные УК используют, чтобы втихаря выводить деньги, сдаваемые жильцами.

- Мы работаем открыто и прозрачно, по-честному. Люди видят это и ценят. Не боятся оплачивать наши услуги, отговариваясь, будто все равно ничего не сделаем и своруем. Соответственно, платежная дисциплина на доме возросла. Собираемость платежей сейчас составляет 96% - я считаю это очень хорошим показателем для Кургана, - сообщил Сергей Кириченко.

Приятно видеть, что управкомпания и жильцы работают сообща, при взаимном доверии и уважении. Это идет на пользу обеим сторонам сотрудничества. Об этом заявила депутат Курганской городской Думы Анастасия Романович, которая приняла участие в рейде «Санитарного патруля» и вместе с журналистами посетила дом №32 в 6-м микрорайоне Заозерного.

- Я помню, как этот дом выглядел ранее. По сравнению с нынешним состоянием – просто небо и земля. Сейчас всё чисто и прибрано, - вспомнила Анастасия Романович.

Депутат гордумы напомнила остальным жителям Кургана, что комфортность условий проживания зависит, прежде всего, от них. Органы власти просто физически не могут одновременно уследить за всеми домами города – для этого пришлось бы значительно увеличивать штат служащих. А жильцы видят свои дворы каждый день. И о фактах недобросовестного отношения «управляшки» к своим обязанностям могут сигнализировать или принимать самостоятельное решение.

- Если управляющая компания не хочет взаимодействовать со своими жильцами, они вправе обратиться в суд и в судебном порядке принудить управкомпанию исполнять свои обязанности. Кроме того, каждый житель индивидуально или с другими жильцами может обратиться к своему депутату на округе, и он обязательно поможет. Также с жалобой на управкомпанию можно обратиться в администрацию города Кургана. Нужно работать всем вместе, и у нас всё получится. Это наш город и наш дом. И нам решать, каким он будет, - заявила Анастасия Романович.

Напомним, что ранее с аналогичным призывом к зауральцам обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков. В ходе рабочего объезда Кургана на прошлой неделе он высказал серьезные нарекания к работе управляющих компаний и органов власти, которые обязаны контролировать их деятельность.

Результатом объезда стало увольнение начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимира Чупахина, о котором было объявлено буквально на следующий день. А жителей области Вадим Шумков призвал активней отстаивать свои законные права на комфортные условия проживания в суде или менять управляющую компанию.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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