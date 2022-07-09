Курганские управляющие компании объединились в ассоциации

В Курганской области действует две ассоциации управляющих организаций. О целях их создания «Новому миру» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции региона Владимир Чухин.

- По законодательству каждая управляющая компания должна иметь аварийно-диспетчерскую службу. Она обязана принимать обращения граждан и оперативно устранять возникшие аварийные ситуации, незамедлительно выяснять и устранять причину отсутствия у жильцов той или иной коммунальной услуги – например, воды в квартире, - объяснил собеседник нашего издания.

Вместе с тем, содержание аварийно-диспетчерской службы требует определенных затрат. И управляющей компании придется часть средств, собираемых с жильцов, направить на зарплату диспетчеров, вместо того чтобы отремонтировать подъезд или заменить прохудившуюся трубу в подвале. Поэтому управкомпании решили объединиться в ассациацию и создать единую аварийно-диспетчерскую службу, то есть пойти по пути экономии средств.

- Помимо этого ассоциации помогают управкомпаниям решать юридические вопросы и пользоваться техникой коллег. Последнее особенно актуально для малых управляющих организаций, не способных завести и содержать собственный автопарк. Это снижает расходы на содержание многоквартирных домов и позволяет не поднимать плату за эту услугу для жильцов, - рассказал «Новому миру» главный жилищный инспектор Курганской области Владимир Чухин.

Николай Волков.

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