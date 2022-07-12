Курганские велосипедисты поднялись на гору, где снимали сериал «Вечный зов»

Впервые в истории участники Курганского велоклуба массово побывали на хребте Малидак и совершили траверс всех трёх вершин горы Малиновая. Как уточнили в пресс-службе администрации города, при этом было совершено восхождение на две более доступные вершины: Малиновая 3-я (1152 м) и Малиновая 1-ая. Последняя знаменита тем, что была объектом съёмок сериала «Вечный зов», широко известного в советское время.

Для участников, самому младшему из которых было семь лет, маршрут оказался не очень сложным, хотя на пути ожидали и бегущие по тропинке ручьи, и курумник, и даже брод через небольшую горную речку Нура, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В награду были великолепные виды с вершин и красивые фотографии, которые надолго сохранят память об этой поездке.

Фото с сайта администрации города Кургана.