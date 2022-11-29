Курганские ветераны добились успеха на федеральном уровне

Курганские ветераны войны, военной службы и правоохранительных органов добились большого успеха. Они вошли в число 10 лауреатов Всероссийского смотра-конкурса «Готов к защите Родины». Смотр был приурочен к 30-летию Дня призывника и 95-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

- Конкурс проводился среди ветеранских организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи. Все ветеранские организации Курганской области: первичные, районные и ветеранские организации силовых структур – приняли активное участие в этом смотре-конкурсе. Нам всегда есть, что рассказать и что показать, - сообщил «Новому миру» председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Совета ветеранов Курганской области Юрий Черкащенко.

Помимо грамоты лауреата курганские ветераны получили поощрения от Роспатриотцентра и Центрального совета ДОСААФ. Немалую лепту в этот успех внесла Региональная патриотическая общественная организация «Пограничники Зауралья». Она проводила многочисленные мероприятия с отрядами «Юные друзья пограничника» и школьниками в разных муниципальных округах Курганской области.

- Это были мероприятия спортивного характера и патриотической направленности – Уроки мужества, встречи с интересными людьми и так далее. Помимо этого мы проводили соревнования между школами, отрядами «Юных друзей пограничников» и «Юнармии». Ребята показывали знания по истории, демонстрировали физическую подготовку, преодолевали полосу препятствий, - рассказал нашему изданию председатель «Пограничников Зауралья» Владимир Чебыкин.

После таких состязаний количество бойцов в отрядах «Юных друзей пограничников», как правило, увеличивалось. Курганские дети хотят знать историю страны и быть физически крепкими, чтобы суметь защитить свою Родину.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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