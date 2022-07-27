Курганские ветераны продолжают крушить рекорды в соревнованиях по легкой атлетике

После чемпионатов Кургана и Курганской области среди ветеранов в Ульяновске и Минске прошли крупные турниры по легкой атлетике среди ветеранов старше 35 лет.

Ульяновск принимал участников Кубка России. На вторых по значимости в России соревнованиях собралось 120 атлетов. Как всегда, повышенное внимание было уделено многократной чемпионке Европы и мира Нелли Томиловой из Кургана. В группе 80 лет она выступает второй год и продолжает крушить рекорды России. И на этот раз она стала первой в беге на 100 метров с результатом 20.8 сек, и в прыжках в длину – 2 м 63 см.

В Минске состоялся VI открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике среди ветеранов. Смогли подъехать на турнир и наши ветераны. Погода была дождливой, что сказалось на дальности бросков. Три «золота» в активе шадринского метателя Сергея Чунтонова в группе 60 лет: диск – 40 м 98 см, вес – 13 м 55 см, ядро – 11 м 79 см. Его земляк Вячеслав Клюкин (гр. 50 лет) стал вторым в метании диска – 34 м 94 см и третьим в метании веса – 12 м 14 см. А Михаил Евмененко (Курган, гр. 75 лет) прибежал вторым на 5000 м – 23 мин. 34.34 сек. и третьим на 1500 м – 6 мин. 38.93 сек. Оба результата – новые рекорды области!

Каргапольский призер Европы Анатолий Шатило (гр.70 лет) сумел метнуть вес на 15 м 10 см и стать абсолютным победителем в этом виде. Дважды еще Анатолий поднимался на третью ступеньку пьедестала почета в метании диска – 29 м 96 см и толкания ядра – 9 м 18 см Анатолий Иосифович на один метр превысил классификационный норматив мастера спорта России в метании веса. Официальный представитель Федерации лёгкой атлетики «Мастерс» Дмитрий Яхин в торжественной обстановке поздравил Анатолия с победой и вручил ему удостоверение и нагрудный ветеранский знак «Мастер спорта России». Впереди у ветеранов чемпионат России в городе Адлере 23–25 сентября.

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